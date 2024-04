Mattarella e Pahor | domani laurea honoris causa Università di Trieste

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il presidente della Repubblica, Sergio, e l'ex presidente della Slovenia, Borut, torneranno, all', per ricevere lain giurisprudenza, circa quattro anni dopo l'incontro a Basovizza, sul Carso in cui i due resero omaggio alle vittime delle Foibe tenenendosi per mano. L'incontro traa Basovizza nel 2020 Era il 13 luglio 2020, stesso giorno in cui il Narodni dom ("casa del popolo") fu riconsegnato alla comunità slovena. Fu l'evento simbolo della riconciliazione tra i due Paesi, ultima tappa di un processo di riavvicinamento cominciato già con la presidenza di Giorgio Napolitano, e con la partecipazione della Croazia. Veniva così sancita ...