Mattarella | dalla scienza allarme per le armi nucleari

(Di giovedì 11 aprile 2024) Le Accademie nazionali delle scienze dei paesi del G7 hanno prodotto documenti "sull'per gli armamenti, con un imprevedibile ritorno alla minaccia nucleare, accompagnataricerca crescente di produzione di nuovi armamenti dagli effetti sempre più dirompenti". Ma anche su "aspetti che riguardano la vita sociale dell'umanità, la sicurezza alimentare, la tutela della salute, le diseguaglianze sociali e la povertà, condizioni presenti tutt'ora e per qualche aspetto in aumento anche nei Paesi sviluppati". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, all'incontro con i rappresentanti delle Accademie nazionali delle scienze dei paesi del G7, al Quirinale. "La speranza - ha aggiunto- è che questi suggerimenti e queste considerazioni vengano accolti ...

L'insegnante italiana detenuta in Ungheria da oltre un anno ha ringraziato il presidente della Repubblica per la telefonata fatta l'altro giorno al papà RobertoL'insegnante italiana detenuta in ... (milano.corriere)

Durante la sua recente visita in Africa, il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella , ha rivolto un appello per la pace e la cooperazione internazionale, affrontando questioni ... (ildifforme)

Komen Italia celebra 25 anni di “Race for the cure” - Dal 9 al 12 maggio al Circo Massimo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, darà il via al più grande evento al mondo per la lotta ai tumori al seno ...trmtv

Intelligenza artificiale: Mattarella, “se ne faccia un uso positivo e si evitino usi distorti, negativi e pericolosi” - Mattarella ha poi parlato del patrimonio culturale ... Quando il pendolo si allontana dal patrimonio culturale emergono – come appare in questa stagione nel mondo – tentazioni di scontri, ...agensir