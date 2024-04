Matrimonio a prima vista 12 | le scelte finali delle quattro coppie | chi è rimasto insieme e chi no

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il prossimo 24 aprile andrà in onda l’episodio finale della dodicesima edizione di, dedicata ai partecipanti “over”. Nella nona puntata, intitolata E Poi…, leprotagoniste sveleranno se le lorosono mutate a telecamere spente. Intanto, su Discovery+ è già disponibile in antel’ottavo episodio, che verrà trasmesso su Real Time il 17 aprile. Nella puntata in questone, gli otto protagonisti del reality hanno comunicato agli esperti le loro intenzioni. Quindi, hanno svelato la loro volontà di continuare con le nozze oppure troncarle. Nell’attesa della messa in onda, possiamo anticiparvi quanto accaduto. -ATTENZIONE SPOILER! Soltanto dueprotagoniste ...