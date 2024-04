Materazzi | «Inter di ora o del Triplete paragonabili Simboli? Ho un debole»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 aprile 2024), testimonial del gioco World of Warships con tanto di personaggio a lui dedicato, ha parlato dell’attualee di quella del. PARAGONE ? Marcoa Sport Mediaset azzarda sulla seconda stella e fa il confronto con l’del 2010: «Il record di punti non miessa, preferisco vincerlo nel derby. I record sono fatti per essere battuti, invece vincere uno scudetto nel derby rimarrebbe nella storia. Sonocome gruppo: ci si diverte insieme e si ha voglia di stare insieme. Secondo me giocano meglio quelli di adesso anche se una partita contro di noi sarebbe scomoda anche per loro… Con tutto il rispetto per chi sta scrivendo la storia della seconda sella, se vado a vedere chi avevamo noi, trovo gente come Maicon, Zanetti, ...