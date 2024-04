Masters 1000 Montecarlo 2024 | Djokovic implacabile | batte uno stoico Musetti e vola ai quarti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) La bellissima sfida degli ottavi di finale alditra Novake Lorenzosi conclude con la vittoria del serbo per 7-5 6-3. Grandissimo match con un tennis di alto livello e colpi spettacolari che hanno infiammato il Court Ranier III.abbandona il torneo con tanto onore, Nole avanza e affronterà De Minaur al prossimo turno neidi finale. Primo set che si conclude dopo un’ora e sei minuti di gran tennis. La spunta non senza difficoltà il numero 1 al mondo. Assistiamo a grandi scambi tra i due, conche con un break in apertura si porta fino al 4-2 sfruttando gli errori di unnon brillantissimo nei primi game. Poi il serbo, anche grazie al pubblico ...