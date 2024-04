Masters 1000 Montecarlo 2023 | programma | orari e ordine di gioco venerdì 12 aprile con Sinner

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il, glie l’didel torneodidella giornata di12. Si giocano i quarti di finale, con Stefanos Tsitsipas e Karen Khachanov che aprono la giornata sul Court Rainier III. A seguire sarà il turno di Jannik, che prova per il secondo anno consecutivo a conquistare un posto in semifinale. Terzo incontro per Novak Djokovic, che sfiderà nel pomeriggio. Di seguito ilcompleto. COURT RAINIER III Ore 11:00 – (12) Tsitsipas vs (15) Khachanov Non prima delle 13:00 – (2)vs (7) Rune o (9) Dimitrov a seguire – (1) Djokovic vs (11) De Minaur a seguire – (10) Hurkacz o (8) Ruud vs (LL) Sonego o (14) ...