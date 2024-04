Massiccio attacco aereo in tutta l’Ucraina | danneggiate le infrastrutture energetiche

(Di giovedì 11 aprile 2024) Roma, 11 aprile 2024 –nella notte inl'Ucraina, missili e droni hanno preso di mira lein diverse regioni del Paese. Gli attacchi hanno danneggiato strutturenelle regioni di Kharkiv, Kiev, Zaporizhzhia e Leopoli. I droni hanno provocato un incendio in due centrali termoelettriche. "Gli ingegneri sono al lavoro per ripristinare i siti danneggiati", ha detto tramite i social il ministro dell'Energia, Herman Halushchenko. A Kharkiv, 200mila famiglie senza elettricità, la metropolitana è fuori uso e viene usata come rifugio. “I servizi di emergenza sono al lavoro – ha detto il governatore Ruslan Kravchenko – e non sono state segnalate vittime”. Attacchi russi anche nelle regioni occidentali dell'Ucraina, a partire da Leopoli ...

