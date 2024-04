Massiccio attacco aereo in tutta l’Ucraina | colpite a Kiev “infrastrutture critiche”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Roma, 11 aprile 2024 –nella notte inl'Ucraina, missili e droni hanno preso di mira lein diverse regioni del Paese. Danni nelle zone di Kharkiv e, dove i droni hanno provocato un incendio in due centrali termoelettriche. “I servizi di emergenza sono al lavoro – ha detto il governatore Ruslan Kravchenko – e non sono state segnalate vittime”. Attacchi russi anche nelle regioni occidentali dell'Ucraina, a partire da Leopoli dove è stata segnalata la presenza di un missile russo nello spazio. Esplosioni sono state udite nell'oblast di Ivano-Frankivs. Segui la diretta qui sotto Militari del Battaglione Siberiano Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn

nella notte è stata colpita in modo Massiccio l’Ucraina, in particolar modo a Kharkiv e Zaporizhzhia. Di rimando le forze di Kiev hanno attaccato un oleodotto nella regione di Azov. Nel mentre sul ... (open.online)

Roma, 11 aprile 2024 – Massiccio attacco aereo nella notte in tutta l'Ucraina, missili e droni hanno preso di mira le infrastrutture in diverse regioni del Paese. Danni nelle zone di Kharkiv e Kiev , ... (quotidiano)

Le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco aereo in tutta l’ Ucraina nella notte tra mercoledì e giovedì, prendendo di mira le infrastrutture critiche in varie regioni. Joe Biden ha detto ... (ilsole24ore)

Vessicchio: "Ogni nostra singola azione può essere una svolta per la difesa dell'ambiente" - Kiev, 11 apr. (Adnkronos) - Le forze russe hanno lanciato nella notte un Massiccio attacco aereo in tutta l’Ucraina, prendendo di mira le infrastrutture in più regioni. Gli attacchi hanno danneggiato ...affaritaliani

Massiccio attacco aereo in tutta l’Ucraina: colpite “infrastrutture critiche” a Kiev - Missili ipersonici e droni hanno bombardato per tutta la notte diverse regioni. Danni anche nell’oblast di Kharkiv ...quotidiano

Guerra Ucraina Russia, news. Massiccio attacco aereo nelle regioni di Kharkiv e Kiev. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Massiccio attacco aereo nelle regioni di Kharkiv e Kiev. LIVE ...tg24.sky