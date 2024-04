Maserati è l’auto ufficiale del G7

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 11 aprile 2024) (Adnkronos) – L’organizzazione intergovernativa che riunisce i rappresentanti dei sette Paesi economicamente più avanzati al mondo ha scelto il SUV del Tridente per garantire gli spostamenti tra le diverse città italiane in cui si svolgono i numerosi incontri.sarà quindi presente con la Grecale Modena come autodel G7. Saranno ben venti le Grecale L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.