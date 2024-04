Marlene Kuntz a Cesena il 16 agosto per acieloaperto

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 11 aprile 2024)– foto di Fabio Paleari– La carrellata di annunci perprosegue con l’avanzare della bella stagione. Dopo Vasco Brondi (12.08.2024 alla Rocca Malatestiana – CE) e Fulminacci (03.07.2024 a San Mauro Pascoli – FC) arriva un altro nome di punta tra gli artisti nostrani in tour quest’estate: i. Biglietti disponibili su TicketOne dalle ore 12 di venerdì 12 aprile. Cristiano Godano e soci porteranno la loro “Estate Catartica” alla Rocca Malatestiana diil prossimo 16per quella che si preannuncia una delle feste più emozionanti per tutti coloro che hanno consumato il cult album della band cuneese. L’anno in corso segna, infatti, il trentennale del disco d’esordio “Catartica”, pietra miliare ...