Market della droga a Montesarchio | una piazza di spaccio da oltre 50 mila euro al mese

Record Store Day 2024: gli eventi in Italia - A Milano, nel nuovo negozio Dissonanze, sonorità noise-rock con il concerto dei Six Minute War Madness, la band di Xabier Iriondo in uscita ..ondarock

Phuket: cosa vedere, cosa fare e quando andare - Le spiagge più belle, le escursioni, i templi e i mercati. Ecco cosa vedere e cosa fare a Phuket, l'isola più grande della Thailandia ...viaggi.corriere

Droga “mangia carne” in sigarette elettroniche per THC, eroina e farmaci contraffatti: 11 morti in UK - Un nuovo studio ha rilevato contaminazione da "droga degli zombie" o "mangia carne" i vari prodotti illeciti, come sigarette elettroniche ...fanpage