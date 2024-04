Mario Cattaneo assolto anche in Appello | aveva ucciso un ladro nel suo ristorante

Casaletto Lodigiano (Lodi) – La Procura Generale di Milano ha chiesto tre anni di carcere per eccesso colposo di legittima difesa per Mario Cattaneo . L’oste di Casaletto Lodigiano fu assolto in ... (ilgiorno)

Sparò e uccise ladro, l’oste Mario Cattaneo assolto anche in appello: “Ho sofferto tanto, ma ora sono felice” - I giudici di Milano hanno disposto l’assoluzione “perché il fatto non costituisce reato'' per il ristoratore oggi 73enne di Casaletto Lodigiano. Il pg aveva chiesto tre anni per eccesso colposo di leg ...ilgiorno