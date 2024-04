(Di giovedì 11 aprile 2024) L'assessore al Turismo, Sport, Ambiente, Transizione energetica, cambiamento climatico e sostenibilità del, al 3° Summit Nazionale sull’Economia delBlue Forum a Gaeta: 'Le prime analisi che ci sono state consegnate da Arpaci dicono che il nostroè in salute" “Noi entro la metà di maggio provvederemo ad una conferenza stampa

UN PERCORSO sulla costa della Sardegna del sud che assomiglia a una “balade” in Provenza o in Corsica. Trattamenti che richiamano passeggiate olfattive dove protagonisti sono i sentori di elicriso, ... (amica)

Gaeta, 10 apr. - (Adnkronos) - “Noi entro la metà di maggio provvederemo ad una conferenza stampa perché le prime analisi che ci sono state consegnate da Arpa Lazio ci dicono che il nostro Mare è in ... (liberoquotidiano)

Gaeta, 10 apr. – (Adnkronos) – ?Noi entro la metà di maggio provvederemo ad una conferenza stampa perché le prime analisi che ci sono state consegnate da Arpa Lazio ci dicono che il nostro Mare è in ... (calcioweb.eu)

Mare, Palazzo (Lazio): Tutelare il patrimonio blu e spingere i settori che danno occupazione" - Lo dichiara Elena Palazzo, assessore al Turismo, Sport, Ambiente, Transizione energetica, cambiamento climatico e sostenibilità della Regione Lazio, al 3° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue ...adnkronos

Palazzo Chigi si illumina di blu per la Giornata del Mare - Roma, 11 apr. (askanews) - In occasione della Giornata nazionale del Mare, la facciata principale di Palazzo Chigi, in Piazza Colonna a Roma, illuminata di colore azzurro dalla mezzanotte all'alba e d ...libero

Migranti, l'allarme per la rotta asiatica: boom di arrivi dal Bangladesh. E Meloni convoca ministri e intelligence - Martedì, Palazzo Chigi. Giorgia Meloni raduna nel primo pomeriggio un cenacolo ristretto di ministri. Il titolare del Viminale Matteo Piantedosi, il vicepremier e ministro degli Esteri ...ilgazzettino