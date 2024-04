Mare | l’Arpac | In Campania il 97% delle acque è balneabile e il 90% di qualità eccellente

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 aprile 2024) Riparte lunedì 15 aprile il monitoraggio di Arpacdi balneazione in, che proseguirà fino alla fine di settembre. Lebalneabili rappresentano il 97% del totale della costa monitorata come per lo scorso anno ma, per la stagione balneare 2024, è significativo l’aumento“eccellenti” che passano dall’88% del 2023 al 90% attuale. Lerisultate disufficiente, buona,e quelle di nuova classificazione sono da considerarsi balneabili ad inizio stagione balneare ma suscettibili di divieto temporaneo in caso di non conformità registrate nell’ambito dei controlli stagionali. La balneazione è vietata nel 3% della costa monitorata, cioè quella classificata di...