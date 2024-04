Mare Fuori 5 | si cercano attori per un nuovo personaggio | aperti i casting per le riprese al via a maggio

(Di giovedì 11 aprile 2024) C’è fibrillazione tra i fan della serie tv cult di Rai 2 “”. Ainizieranno ledella nuova stagione (le puntate saranno disponibili da febbraio 2025) e la produzione ha fatto sapere che si apriranno iper cercare “un ragazzo campano di età compresa tra i 16 e i 23 anni. Requisiti richiesti: fisico atletico, bella presenza e altezza minima 175 cm”. Nella sceneggiatura, top secret, entrerà dunque un. Gli appuntamenti sono per martedì 16 e mercoledì 17 aprile dalle ore 11 all’Edenlandia di Napoli, mentre giovedì 18 aprile dalle 14 il ritrovo è a Castel Volturno (Caserta), nello stabilimento balneare Flava Beach. Il fenomenosin dalla pubblicazione della quarta stagione sulla ...

