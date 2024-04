Mare | Frassinetti | Non solo è risorsa ma è anche ispirazione per formare le nuove generazioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Roma, 10 apr. - (Adnkronos) - "Il Summit nazionale di Forum e la Giornata nazionale del2024 si aprono in un percorso che vedono nele nella sua economia una leva di crescita e sviluppo che negli ultimi anni ha avuto un aumento esponenziale nel processo di integrazione logistica e commerciale nell'ambito dell'economia nazionale". Così la sottosegretaria all'Istruzione e al Merito, Paola, al 3° Summit Nazionale sull'Economia delBlue Forum a Gaeta. "Nell'incantevole cornice di Gaeta desidero riflettere sull'importanza dell'Italia come nazione di, un tema tanto caro agli antichi quanto cruciale per il nostro futuro. Come ci ricorda il pensiero di Platone ilconferisce i suoi tesori e ispira l'umanità. Da un lato ilè fonte ...