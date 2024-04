Marchetti Sky | «Conte porterebbe un cambio di filosofia importante per il Napoli»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il giornalista di Sky Sport Lucaha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte sul futuro allenatore del; tra i nomi papabili, Antonio, Vincenzo Italiano e Stefano Pioli.: «Trattare ora con Italiano è sconveniente,sarebbe undi» «Non penso che persia l’ultima scelta, sarebbe una bella sfida per lui, è chiaro che se venisse adovrebbe fare richieste ragionevoli. Non so però cosa frulla nella sua testa. E’ giusto che ci siano strategie alternative, come è corretto che un club punti in alto. E’ da tempo che ildeve programmare la nuova stagione e il nuovo allenatore disponibile prima degli ...