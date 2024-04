Maratona con le sigle della Disney Lo show dell’associazione Lyrique

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’associazione musicale imolese, guidata dalla presidente Silvia De Santis, si conferma tra le realtà più dinamiche nello scenario artistico e culturalecittà. L’intensa attività didattica e corsistica portata avanti dal sodalizio diretto da una delle ugole d’orocittà (ha partecipato al talent The Voice of Italy targato Rai) aggiunge sempre qualche spunto di novità. Un esempio? L’avviopreziosa collaborazione con la scuola di musica ‘Fratelli Malerbi’ di Lugo e l’ingresso, tra i collaboratori,nota professoressa Paola Tarabusi. "Una figura conosciuta e apprezza nel nostro territorio – spiega la De Santis, nella foto –. Le nostre lezioni di canto e pianoforte, sia classico che moderno, sono curate da me e dal vicepresidente Fabio Biffi nello studio al civico 45 di viale ...