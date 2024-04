Manfredi | stadio | “Su Bagnoli c’è un problema tecnico”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 aprile 2024) Gaetano, sindaco di Napoli, ha risposto a De Laurentiis in merito alla questione. Di seguito le sue dichiarazioni., opzione Maradona per gli Europei “Suc’è un, perché c’è un piano urbanistico già approvato che ovviamente tiene conto di una serie di vincoli. I tempi che abbiamo davanti per gli Europei sono molto stretti. Noi riteniamo che l’opzione Maradona sia quella più fattibile nei tempi che pensiamo.”sulle difficoltà per“Su alcune aree dic’è un vincolo ambientale, ad esempio la zona del Parco dello Sport dove non è possibile realizzare volumi aggiuntivi, in altri ci sono ovviamente delle tempistiche che sono state programmate per gli ...