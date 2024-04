Mancini segna ancora e la Roma espugna Milano

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024)– Come nel derby di sabato, allabasta un goal dinel primo tempo per battere il Milan a San Siro e prendersi un piccolo vantaggio in vista del ritorno, in programma tra una settimana all’Olimpico. Prestazione maiuscola da parte dei giallorossi, che nel complesso dei novanta minuti hanno palleggiato a viso aperto senza scomporsi di fronte ai tentativi di folate offensive del Milan. Laha avuto una buonissima lucidità nel gestire il pallone, sia nella fase prettamente offensiva che in quella di uscita palla al piede dopo un ripiegamento difensivo, con giocate anche elaborate e studiate appositamente per mettere in difficoltà i rossoneri nel correre all’indietro verso la propria porta. Migliora il Milan nella parte finale di secondo tempo, con un paio di occasioni a Giroud, di cui una stampata ...