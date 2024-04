Mancini bissa in Coppa Italia | la Roma stende il Milan a San Siro

(Di giovedì 11 aprile 2024) Va allail primo round di Europa League contro il. La squadra di Daniele De Rossi, dopo sette anni, si impone 1-0 a Sannell'andata dei quarti di finale, grazie al gol di Gianluca. Stesso risultato e stessa dinamica del derby e latrova il secondo successo consecutivo. Ilche contro la, in campionato, ha vinto sia all'andata sia al ritorno, dovrà cercare di rifarsi all'Olimpico se non vorrà uscire di scena. La prima occasione per ilarriva all'8' con Reijnders che calcia con il sinistro dal limite ma Svilar devia. Al 16' super intervento di Maignan, sulla conclusione di El Shaarawy deviata da Gabbia il portiere francese con un colpo di reni manda sopra la traversa. Al 17' sugli sviluppi del corner la ...

Roma, le pagelle: Dybala luce a San Siro, Mancini ci ha preso gusto - Svilar 6,5: Qui ha iniziato il suo percorso da titolare, ma quella volta non andò bene. Sulla carta non è una gara da zero tiri in porta. O almeno sembra così.calciomercato

Scandicci bissa il successo con Vallefoglia e vola in semifinale - Antropova e compagne chiudono con un 0-3 (18-25, 24-26,17-25) il Quarto di finale contro la squadra di Pistola ed ora attendono la vincente della sfida di domani fra Pinerolo e Milano ...tuttosport

Savino Del Bene a Pesaro. E’ caccia alle semifinali. Ma Vallefoglia è temibile - Oggi alle 15,30 Scandicci cerca il successo per chiudere la serie senza patemi. Le marchigiane recuperano le ex Mingardi e Mancini. Servirà una gara attenta.lanazione