Maltrattamenti | 34enne in manette in Irpinia

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoArrestato pernei confronti di conviventi e familiari undi Calitri, in provincia di Avellino. I carabinieri sono intervenuti a Sant’Andrea di Conza dove la compagna, insieme ai figli minori, si era rifugiata in casa dei suoceri per sfuggire alle violenze del marito. I militari lo hanno bloccato mentre tentava di fare irruzione nell’abitazione dopo aver aggredito suo padre e su disposizione della Procura di Avellino lo hanno trasferito nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi. È stato anche denunciato per possesso di due coltelli e un taglierino che custodiva in uno zainetto all’interno della propria auto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.