Maiorca vs Real Madrid – probabili formazioni

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ilpunta ad aprire un vantaggio di 11 punti in vetta alla classifica della Liga, almeno temporaneamente, quando riprenderà l’azione interna in trasferta asabato 13 aprile sera. I Los Blancos arriveranno alla sfida dopo il pareggio per 3-3 con il Manchester City nell’andata dei quarti di finale di Champions League, mentre il Mallorca ha subito una delusione nella finale di Copa del Rey dello scorso fine settimana, perdendo contro l’Athletic Bilbao ai rigori dopo un pareggio per 1-1. Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlè andato alla ricerca del suo secondo trofeo di Copa del Rey a Siviglia sabato scorso e la sfida con l’Athletic ha richiesto i calci di ...