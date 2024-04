Mai più cani alle catena in Toscana | definito in maniera più rigorosa il divieto

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 11 aprile 2024) Innon ci potranno più esseretenuti legati alla. La giunta regionale ha approvato in via definitiva il regolamento che lo vieta, dopo il primo sì che c’era stato lo scorso dicembre e il successivo passaggio nella commissione del Consiglio regionale preposta, che si è espressa con parere favorevole. Ilha valenza immediata. Varrà tutto l’anno e non solo d’estate come è stato nel 2023, quando tenere ilegati allafu proibito con ordinanza dal presidente Giani perché con il caldo e il pericolo di incendi gli animali rischiavano di morire (come a volte è purtroppo successo). Con l’atto si modifica ora formalmente il regolamento del 2011 che ancora, sia pur in via eccezionale e per un massimo di sei ore al giorno e catene lunghe almeno sei metri, ...