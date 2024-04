(Di giovedì 11 aprile 2024) Per l'opera, una celebrazione pucciniana, con Turandot (esaurita) e Tosca, e la Giovanna D'Arco contemporanea di Fabio Vacchi. Fra i concerti, Muti coi Wiener, pure esaurito L'articolo proviene da Firenze Post.

Dedicato a chi ama cantare, mettersi in gioco e coltivare un sogno. Dedicato ai giovanissimi: dai 6 ai 14 anni di età. E’ il talent che ha ideato Lisa Interlicchia (nella foto) 16 anni a agosto. ... (lanazione)

Maggio Musicale: Fuortes lancia l’86° Festival. Sabato primo concerto: sold out - Per l'opera, una celebrazione pucciniana, con Turandot (esaurita) e Tosca, e la Giovanna D'Arco contemporanea di Fabio Vacchi. Fra i concerti, Muti coi Wiener, pure esaurito Per l'opera, una celebrazi ...firenzepost

Fuortes, 'un piano pluriennale per rilanciare il Maggio' - Puntare sulla tradizione, sull'"eccellenza Musicale", ma anche sulla "contemporaneità", sul "dialogo tra le arti" e sull'apertura alla città, per "un grande rilancio nazionale e internazionale" da rea ...ansa

Una Nessuna Centomila, il concerto all'Arena di Verona con Amadues: ecco il cast completo - Il concerto "Una Nessuna Centomila" del 4 e 5 Maggio all'Arena di Verona si avvicina: ecco quali cantanti si esibranno. Amadeus lascia la Raileggo