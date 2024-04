Magenta | clienti scappano senza pagare il pranzo Pasquetta Poi si pentono e saldano il conto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024)(Milano) – «Questi sono i soldi dei “6” ragazzi. Vi chiedo ancora scusa per il gesto ipocrita e vi auguro una buona continuazione». Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda che aveva visto per protagonisti in negativo sei giovani che avevano trascorso laall’agriturismo Cascina Pietrasanta di Pontevecchio a. Quel giorno, dopo avere consumato il, fingendo di uscire per fumare una sigaretta, quei sei ragazzi si erano dileguatiildi 400 euro. Un gesto che aveva lasciato l’amaro in bocca nei ristoratori che avevano riportato sulla pagina Facebook dell'agriturismo tutta la loro amarezza. «Non tanto per i soldi – scrivevano – bensì per la mancanza di rispetto verso persone che quel giorno erano al lavoro per far ...