Macron parla di soldati in Ucraina Ma poi aumenta l' import di gas russo

Roma, 22 marzo 2024 – Le parole del portavoce del Cremlino, che per la prima volta ha evocato lo stato di guerra in Ucraina, "manifestano un cambiamento dialettico dopo le elezioni, dato che l'uso ... (quotidiano)

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2024 "Dicono che ce l'ho con Macron. Ma non è vero. Ma quando nel 2024 si parla di inviare soldati al massacro fuori dal tuo Paese, soldati che sono figli, mariti e ... (liberoquotidiano)

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2024 "Dicono che ce l'ho con Macron. Ma non è vero. Ma quando nel 2024 si parla di inviare soldati al massacro fuori dal tuo Paese, soldati che sono figli, mariti e ... (iltempo)

SPY FINANZA/ Le mosse di Macron rischiano di isolare l’Italia - In Francia il deficit rischia di diventare un grosso problema politico. E Macron non ha intenzione di subirlo. Per l'Italia potrebbe essere un problema ...ilsussidiario

Francia: Macron esclude aumento tasse - Il presidente francese Emmanuel Macron ha respinto la possibilità di aumentare le tasse, preferendo una strategia che "produce ...agenzianova

Macron parla di truppe in Ucraina. Ma intanto aumenta l'import di gas russo - La Francia è il Paese dell'Ue ad aver importato più gas naturale liquefatto da Mosca nei primi mesi del 2024, proprio mentre l'Eliseo parlava di ...affaritaliani