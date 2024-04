M5S esce dalla maggioranza in Puglia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 11 aprile 2024) 15.06 "Leggiamo pagine di politica e cronaca giudiziaria che fanno tremare i polsi. E'il momento di fare pulizia,rimettiamo tutte le deleghe" nella Regione. Così il leader del M5S Conte, dopo gli ultimi arresti in Regione. "Non disconosciamo il lavoro fatto in Regione, ma è impossibile chiudere gli occhi",dice Conte. "Vedrò il presidente Emiliano per proporgli un patto per la legalità". Campo largo? "In coalizione solo se ci sono premesse per buona politica".A Bari "continuaiamo a sostenere Laforgia candidato sindaco".