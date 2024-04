M5s | che figuraccia | urlano al bavaglio? Ma le norme sono quelle di Giuseppe Conte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il bombardamento dell'opposizione a colpi di dichiarazioni apocalittiche è iniziato nella tarda notte di martedì, appena terminata la seduta della commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai. Ecco il meglio: «La maggioranza comprime la voce dell'opposizione» (i commissari Pd); «la maggioranza azzoppa i presidi della par condicio» (M5S); «siamo al regime mediatico» (Sandro Ruotolo, Pd); «da TeleMeloni a Orbán news» (Antonio Nicita, Pd pure lui); «è un golpe, è il modello Orbán» (Angelo Bonelli, AvS); «il servizio pubblico ridotto a megafono nel governo» (i giornalisti dell'Usigrai). Cosa è accaduto di così grave? Che nelle tarda serata di martedì, a maggioranza, il centrodestra ha approvato - in Vigilanza, appunto - lo schema di delibera sul funzionamento dell'informazione per la campagna elettorale in vista delle elezioni Europee di giugno. Il redivido - per l'occasione - “campo ...