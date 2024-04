Lutto nel mondo del sumo | morta la star Akebono Taro

(Di giovedì 11 aprile 2024) È morto all’età di 54 anni, campione dei campioni nel. Nonostante non fosse nato in Giappone ma alle Hawaii, l’ex lottatore negli anni ’90 divenne il primo non giapponese a raggiungere il grado supremo di yokozuna (“grande campione”). Le cause del decesso sono da ricondursi a una insufficienza cardiaca, e secondo l’agenzia di stampa Kyodo la morte risalirebbe all’inizio del mese., colosso di 2,03 metri, la cui rivalità con i campioni Takanohana e Wakanohana ha fatto notizia per anni sulla stampa sportiva nipponica, è stato uno dei rappresentanti dell’ondata di lottatori hawaiani che hanno segnato ilfino all’inizio degli anni 2000. Nato alle Hawaii (Stati Uniti) nel 1969, Chadwick Haheo Rowan fu notato lì da un altro pioniere delhawaiano: ...

