L’ultimo Liverpool-Atalanta

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ils sont les meilleurs è di solito seguito da boati, saltelli sul posto per sfogare l’eccitazione. L’inno della Champions League risuona invece in un Anfield vuoto. Si sente l’incedere del cameraman, il microfono capta l’arrotolarsi del cavo nelle mani dell’assistente che lo segue a distanza di pochi passi. Nessun The Chaaaaaaaampioooooooons a squarciagola. Giusto qualche applauso abbozzato dalle panchine sparpagliate come briciole di una colazione pulita approssimativamente.si schierano davanti agli sparuti fotografi. Non è diffuso dalle casse dello stadio nessun You’ll never walk alone. Mai come il 25 novembre 2020 si ha la sensazione di essere soli, ad Anfield. Carlos Del Cerro Grande fischia, non l’inizio della gara ma il protrarsi di un silenzio che deve sentirsi il più a lungo possibile. Alle 13 argentine – le 17 a ...