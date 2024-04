Luis Enrique ha perso contro il Barça per le sue scelte di formazione Rmc Sport

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ieri, mercoledì 10 aprile, il Psg hal’andata dei quarti di finale di Championsil Barcellona. Tanti errori dei singoli calciatori, ma Rmcspiega che le colpe sono state anche di, soprattutto nel primo tempo; meglio nel secondo, dove i nuovi innesti e i cambi di posizione hanno fornito al club francese più spunti Ancheha le sue colpe, non solo i calciatori del Psgha indubbiamente la sua parte di responsabilità. Kylian Mbappé assente nel gioco, Gianluigi Donnarumma impreciso, Lucas Beraldo travolto dall’attacco blaugrana. Diversi giocatori del Paris Saint-Germain non hanno certamente brillato durante la sconfitta 3-2il Barcellona. Ma anche le ...

