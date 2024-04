L’Ucraina spedisce al fronte i detenuti Borrell | “La guerra in Europa non è più una fantasia”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Lain Ucraina prosegue senza un minuto di tregua. Nell’anno in corso la Russia prevede di reclutare circa 400mila militari a contratto. A fornire questa stima è il ministero della Difesa britannico, mentre Kiev afferma che “dall’inizio del conflitto sono oltre 450mila i soldati russi morti o feriti”. Un numero mostruoso, che non è facile riscontrare oggettivamente. Ma che non sembra incrinare minimamente la volontà di Putin di mandarne a combattere – e a morire – alaltrettanti, se necessario.è ormai in difficoltà conclamata. Rischia di perdere la. Si moltiplicano, al momento inutilmente, gli appelli perché l’Occidente – e in particolare gli Stati Uniti, dove sono bloccati dal Congresso aiuti in armi per 60 miliardi di dollari – fornisca sostegno immediato e massiccio. “La ...

Guerra Russia-Ucraina: summit in Svizzera per la pace, ma senza Mosca. Zelensky boccia il piano di Trump: “Non cederemo territori” - Si parlerà di pace in Svizzera, ma senza la Russia. Il governo elvetico ha svelato le date della conferenza internazionale - da tempo annunciata da Kiev - che proverà a trovare una roadmap da presenta ...ilsecoloxix

Acquista da 0.7€/sett - Si parlerà di pace in Svizzera, ma senza la Russia. Il governo elvetico ha svelato le date della conferenza internazionale - da tempo annunciata da Kiev - che proverà a trovare una roadmap da presenta ...lastampa

Summit per la pace in Ucraina in Svizzera, senza Mosca - Per trovare una road map da presentare a Mosca. E Zelensky boccia il piano di Trump: 'Non cederemo territori' (ANSA) ...ansa