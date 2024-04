Love | fisico a servizio della squadra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 aprile 2024) Abile e arruolato. Le foto delle visite mediche svolte ieri alla Fisioclinics e pubblicate sui socialVuelle, hanno aumentato le quotazioni di Loudonpresso i tifosi. Ingaggiato fra lo scetticismo generale, dopo l’insperata vittoria di Sassari il suo arrivo può diventare importante, soprattutto pensando ai muscoli di Ogbeide che sabato sera arriva al palas con la Pistoia dei miracoli. Il pivot dell’Estra, che l’anno scorso giocava a Rimini in serie A2, domenica scorsa contro Reggio Emilia ha giocato la miglior partitasua stagione al piano di sopra, collezionando una doppia doppia da 20 punti e 12 rimbalzi, con l’aggiunta di 3 recuperi, cifre che gli hanno fruttato un bel 30 in valutazione. Anche se Mazzola sta reggendo bene l’assenza di Totè - gran bella partita contro il Banco di Sardegna e non male nemmeno a ...