Lotto | terno doppio e 50mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 11 aprile 2024), altre enormi vincite con il gioco più amato dagli italiani che più passa il tempo e più riscuote successo. Ilha regalato quasiIl gioco del– così come vi abbiamo raccontato soprattutto in questa settimana – sta regalando delle enormi vincite ai vari scommettitori che decidono di puntare qualchesu dei numeri sognati, magari visti da qualche parte e per i quali è scoccata la scintilla. Insomma, ogni scusa è buona per passare dal tabacchino e investire qualchee sognare. Ennesima vincita straordinaria con il gioco del(AnsaFoto) – Ilveggente.itE come avete ben visto anche voi, se ci seguite in maniera assidua, in questi ultimi giorni il– ma anche il ...