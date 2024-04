Lotta | l’Italia presenta ricorso per il caso Chamizo La UWW | “Indagini accurate”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024)hato un reclamo ufficiale alla United World Wrestling, la Federazione Internazionale della, in merito all’esito del match di Franknella semifinale dei -74 kg dello stile libero al Preolimpico europeo di Baku, in cui l’azzurro ha perso contro il padrone di casa azero Turan Bayramov, vittorioso per priorità (8-8), il quale ha guadagnato un pass non nominale per l’Azerbaigian. Nella nota ufficiale rilasciata, la UWW, in merito al reclamo del, fa sapere di aver ricevuto già tutta la documentazione sull’incontro: “La UWW ha un impegno costante per l’integrità dellaed ha già ricevuto il rapporto dal suo corpo arbitrale e dagli arbitri delegati della competizione“. Le prossime mosse della Federazione Internazionale: “Tutte le azioni degli ...