Lotta alla droga e alle truffe verso gli anziani

(Di giovedì 11 aprile 2024) A margine della cerimonia sono stati diffusi ieri i dati relativioperazioni di maggior rilievo condotte dPolizia di Stato nella provincia di Ancona nell’ultimo anno. Reati contro la persona: deferiti all’autorità giudiziaria due cittadini italiani ed una cittadina cinese per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Inoltre un’ordinanza di allontanamento dcasa familiare e divieto di avvicinamentopersona offesa nei confronti di un quarantenne, indagato per i reati di atti persecutori e lesioni personali aggravate. Reati contro il patrimonio: indagate dodici persone responsabili di aver creato 736 identità digitali per beneficiare del bonus cultura con l’attivazione di voucher del valore di 500 euro ciascuno. L’attività ha permesso di ...