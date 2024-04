Lotta ai tumori | a Firenze 1 700 visite di prevenzione

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 - 1.700di, 842 interventi a domicilio effettuati e più di 6.800 ore di attività a sostegno dei pazienti oncologici per la riabilitazione fisica e psicologica. Sono alcuni numeri che raccontano l’attività di Liltnel 2023 e l’impegno dell'associazione nellaaie nella cura dei malati, che è stato possibile anche grazie alle donazioni del 5xmille. Grazie alle tante persone che hanno scelto la Liltcome beneficiaria di questa quota Irpef, l’anno scorso sono stati ricevuti 41.000 euro, che hanno permesso all’associazione provinciale didella Lega Italiana per lacontro idi sostenere le proprie attività istituzionali e di ...

