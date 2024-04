L’osteria diventa enoteca Stoppello | 65 anni di vino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tutto è nato con una osteria, l’attività di famiglia èta quella del bar. Alla fine la trasformazione ha portato a dare vita a una delle enoteche più storiche e apprezzate di tutta la Brianza. Davvero una storia importante quella della famiglia, che celebra i 65di attività e che, attraverso la sua evoluzione, ha contribuito anche a educare al bere tante persone. "Ad avviare l’attività – racconta Serena– erano stati i miei nonni Giove Caterina. Erano arrivati qui dalla Puglia e avevano deciso di aprire un’osteria. Non era in questo spazio in via Bellini, bensì vicino alla chiesa. Il trasloco è avvenuto poco dopo, nel 1961, quando l’attività si è orientata più alla vendita delche alla cucina. Vendita con mescita, visto che qui c’era un ...