L’oste Mario Cattaneo sparò e uccise ladro | pg chiede tre anni di carcere | “Fai da te controproducente e deleterio”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Casaletto Lodigiano (Lodi) – La Procura Generale di Milano ha chiesto trediper eccesso colposo di legittima difesa perdi Casaletto Lodigiano fu assolto in primo grado per la morte di uno dei ladri sorpresi a rubare nel suo locale. I fatti risalgono alla notte del 10 marzo 2017.aveva imbracciato un fucile da caccia con cui ferì a una spalla un romeno di 32ritrovato morto la mattina dopo. Il sostituto pg Maria Vittoria Mazza ha proposto alla quinta sezione penale della Corte di confermare la pena chiesta dal pm di Lodi. "Se è comprensivo il tentativo di difesa, non è giustificabile il fai da te che è deleteria e”, ha affermato spiegando che avrebbe dovuto chiamare le forze ...