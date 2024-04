Loredana e Loesia Cirelli | nemmeno la morte ha separato le due sorelle centenarie | scomparse ad un giorno di distanza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Lecco, 11 aprile 2024 – Hanno vissuto vicine per un secolo, vicine sonoe vicine sono sepolte. Lale ha separate solo per unla celebrazione dei loro funerali per tre., duedi Lecco di 101 e 103 anni, sonoad undil'una dall'altra., la più piccola, che aveva 101 anni, se n'è andata per prima, martedì. Poche ore dopo, nel tardo pomeriggio delseguente, l'ha seguita, la sorella più grande, che di anni ne aveva 103. I feretri di entrambe sono stati ricomposti nella stessa casa funeraria, dove sono rimasti l'uno accanto a quello dell'altra. Il funerale di ...