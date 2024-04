(Di giovedì 11 aprile 2024) Milano, 11 apr. (Adnkronos) - Il presidente della Regione, Attilio, ha accolto aldel 39esimo piano di Palazzola delegazione deiarrivati a Milano per il G7 dei. Insieme hanno potuto ammirare il panorama di Milano in tutta la sua grandezza, una vista mozzafiato della città moderna e dinamica che si è evoluta anche grazie alle profonde trasformazioni urbanistiche e architettoniche che si sono susseguite negli ultimi anni. A seguire, il presidentee i suoi ospiti hanno incontrato gli stakeholder del settore, parte dei quali aveva partecipato anche al convegno che si è svolto nel pomeriggio all'auditorium Testori di Palazzo

(Adnkronos) – “Un messaggio che va nella direzione di incentivare e favorire gli screening e la partecipazione a tutte le misure che Regione Lombardia pone in essere per arrivare tempestivamente alla ... (periodicodaily)

Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - “Un messaggio che va nella direzione di incentivare e favorire gli screening e la partecipazione a tutte le misure che Regione Lombardia pone in essere per ... (ilgiornaleditalia)

(Adnkronos) – “Un messaggio che va nella direzione di incentivare e favorire gli screening e la partecipazione a tutte le misure che Regione Lombardia pone in essere per arrivare tempestivamente ... (webmagazine24)

Lombardia: Fontana accoglie al Belvedere i ministri intervenuti per G7 trasporti - Milano, 11 apr. (Adnkronos) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha accolto al Belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia la delegazione dei ministri arrivati a Milano per i ...ilsannioquotidiano

G7 DEI TRASPORTI IN VISITA A PALAZZO Lombardia, I MINISTRI ACCOLTI DAL PRESIDENTE Fontana - (Mi-lorenteggio.com) Milano, 11 aprile 2024 – La Delegazione dei ministri a Milano per il G7 dei trasporti ha fatto visIta a Palazzo Lombardia dove è stata ricevuta dal presidente della Regione, Attil ...mi-lorenteggio

G7 Trasporti, Fontana: "Chiederamo l'1% delle quote a Trenord" - "La Lombardia vuole assumere un ruolo più importante in materia di mobilità. Per fare questo, il primo passo è quello di avere la piena governance di Trenord". Lo ha detto il presidente della Regione ...milanotoday