L’ODIO con V Cassel torna al cinema in versione restaurata

(Di giovedì 11 aprile 2024) Minerva Pictures e Rarovideo, in collaborazione con Cat People Distribuzione, riportano sul grande schermo a trent’anni di distanza in4Kdi Mathieu Kassovitz. “”: chi compone il cast ? Il cast è composto da Vincent, Hubert Kounde e Saïd Taghmaoui, film vincitore della Palma d’Oro per la Miglior Regia al Festival di Cannes nel 1995. “” Il film racconta per la prima volta il suburbano delle grandi città, concentrandosi su ventiquattr’ore della vita dei tre protagonisti, dai caratteri apparentemente inconciliabili, che devono reagire alle sfide di un contesto sociale complesso e asfissiante, ma ancora attuale a trent’anni di distanza. Fin da subito infatti,si è affermato come un vero e proprio cult ...

Vecchioni, mai cercato facilità nelle canzoni, una cosa che ODIO - "Non mi sono mai stancato di scrivere canzoni. Le canzoni le si scrivono anche per gli altri, ma non per tutti. Ho fatto canzoni incomprensibili, bisognerebbe spiegarle ma non lo faccio, eppure poco a ...ansa

Genoa, il comunicato della curva: “Firenze trasferta piena d’ODIO” - Visualizzazioni: 144 Genoa: bruttissimo comunicato della curva nord in cui si parla della trasferta di Firenze. La squadra sarà impegnata con la Viola lunedi 15 aprile alle 18:30. La curva nord del gr ...calciostyle

Non avremmo bisogno di ascoltarlo, eppure Impagnatiello parlerà in aula nell’anniversario dell’omicidio Tramontano - Alessandro Impagnatiello parlerà in aula il giorno dell'anniversario dell'omicidio di Giulia Tramontano, che ha provocato anche la morte del figlio Thiago ...fanpage