Lo spread Btp-Bund chiude in deciso rialzo | sopra i 140 punti

(Di giovedì 11 aprile 2024) LoBtp-la seduta in crescita a 140,6base (da 136 di mercoledì) nel giorno in cui la Bce ha di fatto indicato che taglierà i tassi a giugno. Malgrado questa convinzione degli investitori, il rendimento del decennale italiano è aumentato al 3,86% (dal 3,79%).

Bce conferma i tassi - Il consiglio direttivo della Bce ha lasciato invariati i tassi sui depositi, i tassi sulle operazioni di rifinanziamento marginale e i tassi d’interesse rispettivamente al 4,50%, al 4,75% e al 4,00%.milanofinanza

Europa in rosso post Bce, Piazza Affari chiude a -1% - Piazza Affari chiude in calo nel giorno della Bce e di Lagarde. Ora focus sulle trimestrali delle banche americane ...borse