ll valore della parole giornata di studi giovedì 18 aprile

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoLehanno un peso, possono aiutare le persone nella costruzione di relazioni significative o danneggiarle a seconda dell’uso che se ne fa. Alleusate in un’ottica di effettiva parità di genere è dedicata una interadio dal titolo: “Ildelle. La lingua italiana in una prospettiva di genere”, che si terrà18presso il Dipartimento Jonico, in Via Duomo 259. L’evento è promosso dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto, dal Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” e dall’Autorità di Sistema del Mar Ionio – Porto di Taranto, con la partecipazione degli ...