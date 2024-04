Liverpool-Atalanta oggi in tv | canale | orario e streaming andata quarti Europa League 2023 2024

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’cerca l’impresa in casa delnell’deidi finale di. Alle 21.00 di, giovedì 11 aprile, i Reds ospitano gli orobici, che espugnarono Anfield nell’unico precedente tra le due squadre, nella fase a gironi della Champions2020-21. Questa sera sarà molto più difficile per la Dea ripetere l’impresa, dal momento che si tratta di un doppio confronto a eliminazione diretta contro quella che probabilmente è la squadra favorita ad alzare la coppa, ma gli uomini di Gasperini ci vogliono comunque provare anche in vista del ritorno tra le mura amiche. La partita sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, oltre che insu NOW ...

