Liverpool-Atalanta LIVE 0-0 | Pasalic si divora il vantaggio | Kelleher salva di faccia Che occasione per MacAllister

l’episodio arbitrale chiave del match valido per i Quarti d’Europa League 2023/24: Moviola Liverpool Atalanta l’episodio chiave della Moviola del match tra Atalanta e Liverpool , valido per i Quarti ... (calcionews24)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Il LIVErpool è concentrato come non mai su questo finale di stagione. I Reds sono in lizza per il titolo sia in campionato, dove la formazione di ... (oasport)