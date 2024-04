Liverpool-Atalanta LIVE 0-0 | Nunez si divora il vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21? Hien trattiene per la maglia Gakpo, il difensore svedese ha rischiato il cartellino. 20? Pasalic tenta di recuperare un altro pallone nella trequarti ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11? Atterrato Tsimikas dall’intervento in ritardo di Zappacosta, atteggiamento positivo comunque quello messo in campo finora dai ragazzi di Gasperini. 9? ... (oasport)