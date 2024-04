Liverpool-Atalanta 0-3 | Scamacca | “Una notte fantastica | ma c’è ancora la gara di ritorno”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) “Una, prima della partita eravamo dati da tutti per spacciati mentre noi ci abbiamo sempre creduto dall’inizio. Siamo molto contenti, ma c’èladi, in cui anche il 3-0, contro una squadra come il, non basta. Siamo entrati in campo con coraggio, aiutandoci da vera squadra e non risolvendola con i singoli”. A parlare è Gianluca, eroe dellavittoria dell’per 3-0 anei quarti di Europa League. “Ho segnato una doppietta, ma senza il sostegno dei miei compagni non sarebbe stato possibile. Sono gol preziosi per l’– prosegue -, il mio obiettivo è aiutarla a vincere le partite e conquistare questo obiettivo ...