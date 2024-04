LIVE Sonego-Humbert | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | l’azzurro ci crede e vuole continuare a sognare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di ottavi di finale del Masters 1000 ditra Lorenzoe Ugo. Il tennis è uno sport molto strano. Nella giornata di domenica il piemontese si arrendeva per 6-2 al set decisivo al veterano spagnolo Roberto Bautista Agut e salutava la possibilità di giocare il tabellone principale del 1000 monegasco. Dopodiché, la moria di giocatori nel Principato ha fatto sì che rientrassero dalla porta di servizio ben 5 giocatori, ultimo dei quali. Nella giornata di ieri il torinese ha poi beneficiato di un Felix Auger Aliassime in vena di regali, e ha staccato 100 punti pesantissimi e un “gettone” per gli ottavi di finale per la ...